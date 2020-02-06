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В Крыму придумали хитрый способ решить проблему с водой

В Крыму придумали хитрый способ решить проблему с водой
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Северо-Крымском канале начнут накапливать реки

Министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Рюмшин рассказал о способе решить проблему дефицита воды на полуострове из-за перекрытия Киевом Северо-Крымского канала.

Власти Крыма хотят накапливать в русле пустующего канала воду из рек полуострова, чтобы затем использовать ее для полива садов и полей. Об этом Рюмшин заявил на выставке "АгроЭкспоКрым" в Симферополе.

Проблема нехватки воды на полуострове остается одной и самых острх – в Крыму был период, когда осадков не было три месяца. На востоке пересохли небольшие реки, а глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее заявил, что запасы трех водохранилищ, которые обеспечивают водой Симферополь, в два раза меньше прошлогодних показателей. Жителей призвали бережно расходовать воду.

"Мы имеем на год-два программу, которая проходит экспертизу: все реки, которые уходят в Сиваш или Черное море, сберегать. У нас есть большая протяженность Северо-Крымского канала, и мы хотим его заполнять и сохранять воду", – цитирует Рюмшина ТАСС.

Ранее глава Федерального агентства водных ресурсов России Сергей Кириллов заявил о планах реконструировать Межгорное водохранилище в Крыму. Его также планируется наполнять водой из местных рек Альмы, Салгира, Качи и Бельбека. По предварительным оценкам проект может обойтись в 25 млрд рублей.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэр самуэль харрис
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в России власть вообще есть ?или там одна размазня.превратили Россию в банановую республику.любое ничтожество
может Россию оскорблять,унижать,плевать,вытирать ноги никокого ответа,наказания никаких санкций ничего тишина
Путин уступает,отступает-уступает,отступает- уступает,отступает.
левая щека правая щека,левая щека правая щека,левая щека правая щека
не президете ,а половая тряпка ,слюнтяй
закрыли бы экономическую границу с украиной и через месяц вода пошла бы в Крым
кто от кого блин зависит?
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