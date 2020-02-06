Водная блокада принесла полуострову не только вред, но и пользу

Концентрация радиоактивных веществ в озерах Крыма сократилась в три – пять раз по сравнению с 2014 годом. Об этом сообщили ученые из Института биологии южных морей им. Ковалевского.

Для исследования были взяты пробы из 12 соленых озер с минерализацией от 2 до 400 г на 1 л, говорится в статье в журнале Water. Туда после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. по Северо-Крымскому каналу поступала зараженная радионуклидами вода. Концентрацию цезия-137 и стронция-90 стали измерять не сразу – в некоторых крымских водоемах такие замеры впервые были сделаны в 2013 году. К тому времени опасности для здоровья человека эти воды не представляли, но последствия для флоры и фауны были непредсказуемыми.

После того как Киев заблокировал подачу воды по Северо-Крымскому каналу, хроническое загрязнение озер изотопами прекратилось.

"Цезий-137 и стронций-90 хоть и присутствуют во всех озерах, их концентрации не несут угроз здоровью крымчан. В этих озерах можно успешно развивать аквакультуру", – приводит РИА "Новости" утверждение ученых.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию о взыскании с России средств за экологический ущерб, нанесенный полуострову с 2014 года.