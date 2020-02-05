Республика в очередной раз очутилась на пороге водного кризиса

Дефицит воды в Крыму стал причиной отключения горячего водоснабжения для жителей Симферополя с понедельника по пятницу. Эту "радостную" новость сегодня сообщила глава городской администрации Елена Проценко.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", – написала Проценко в своем Facebook.

К такому решению власти города пришли из-за недостаточных запасов воды "в поверхностных водохранилищах", снабжающих Симферополь.

"Их хватит на период от 90 до 100 дней", – подчеркнула Проценко.

Ранее о том, что запасов водохранилищ, которыми питается крымская столица, осталось примерно на три месяца, заявил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Игорь Вайль. Отмечается, что подача холодной воды будет без ограничений только для социально значимых объектов Симферополя.

В свою очередь, "гордость русских моряков" Севастополь обеспечен водой круглосуточно.

"На сегодняшний день объем воды в Чернореченском водохранилище составляет 30 456 тыс куб. Это нормальный показатель для данного времени года", – цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы правительства города.

Власти Севастополя также отметили, что сейчас в регионе выпадают осадки, которые пополняют водохранилище.

