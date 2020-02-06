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Решение Apple по Крыму напугало Европу

Решение Apple по Крыму напугало Европу
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Американскую корпорацию признали нарушителем законодательства ЕС

Признав Крым российской территорией, корпорация Apple дала опасный сигнал международному сообществу. Об этом говорится в заявлении депутата Европарламента (ЕП) от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

"Компания Apple, руководствуясь российским законодательством, в своих приложениях "Погода" и "Карты" стала при обращении из России обозначать Крым как российскую территорию. Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", – приводит RT выдержку из документа.

Прибалтийский евродепутат настаивает, что Apple как транснациональная компания обязана соблюдать нормы международного права в целом и законодательство ЕС в частности, а не "сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России". В связи с этим он требует задействовать против известного производителя гаджетов "механизмы", которые предотвратят нарушение "норм ЕС".

Ранее в Apple получили письмо из Госдумы РФ с просьбой устранить ошибку в приложениях компании, где Севастополь, Ялта и Симферополь были отмечены как украинские города. Американские разработчики исправили устаревшие данные.

Возмущение Киева по этому поводу осталось без ответа как безосновательное. 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Крым будет возвращен Украине дело во времени Российским он не будет
Крым был и будет российским, а вам, дуралеям с фабрики проституток, дырку от бублика, Крым сам вернулся домой от оккупантов после 30 лет разграбления. От вас даже ваши граждане разбегаются как тараканы от дихлофоса, а ехать в ваш гадюшник дураков нет. Даже дети ваших чиновников не знают вашей примитивной мовы, да вы и сами ей не пользуетесь, только орете. Вы и дальше будете орать, а больше НИЧЕГО. Ваши мечты сделать хоть что-то - это мечты импотента, мечтающего о близости сразу с пятью проститутками.
Гость
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Крым будет возвращен Украине дело во времени Российским он не будет
Гость
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Эти недо страны,ведут себя как шакальё из мультика про маугли..позорище..
Гость
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Никто не всполошился, только эти карликовые вымираты.
Гость
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Трындеть можно все что угодно, но факт остается фактом Крым Российский.
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