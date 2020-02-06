Американскую корпорацию признали нарушителем законодательства ЕС

Признав Крым российской территорией, корпорация Apple дала опасный сигнал международному сообществу. Об этом говорится в заявлении депутата Европарламента (ЕП) от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

"Компания Apple, руководствуясь российским законодательством, в своих приложениях "Погода" и "Карты" стала при обращении из России обозначать Крым как российскую территорию. Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", – приводит RT выдержку из документа.

Прибалтийский евродепутат настаивает, что Apple как транснациональная компания обязана соблюдать нормы международного права в целом и законодательство ЕС в частности, а не "сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России". В связи с этим он требует задействовать против известного производителя гаджетов "механизмы", которые предотвратят нарушение "норм ЕС".

Ранее в Apple получили письмо из Госдумы РФ с просьбой устранить ошибку в приложениях компании, где Севастополь, Ялта и Симферополь были отмечены как украинские города. Американские разработчики исправили устаревшие данные.

Возмущение Киева по этому поводу осталось без ответа как безосновательное.