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Крым стремительно теряет запасы воды

Крым масштабно теряет воду
Фото: www.globallookpress.com
Полуостров спасает только обилие снежного покрова в зимний период

По сравнению с прошлым годом в текущем в разы сократились объемы притоков в крымские водохранилища. Об этом сообщил в четверг, 14 ноября, председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

По словам республиканского чиновника, наполняемой водой местных хранилищ напрямую зависит от погодных условий, осадков и водности рек.

"По данным наблюдений за период сентябрь-ноябрь 2019 г., объемы притоков в водные объекты значительно меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Данная ситуация наблюдается на всех водных объектах Крыма. Уменьшение притоков воды также характерно и для достаточно обводненных районов: Бахчисарайского, Симферопольского, Ялтинского и Алуштинского регионов", – цитирует Крыминформ Вайля.

Госкомводхоз бьет тревогу: приток в водохранилища Симферопольского района снизился в 4,5 раза, в Изобильненское водохранилище (Алушта) – в 64 раза, в Балановское (Белогорский район) – сократился до нуля.

Одновременно Вайль констатирует, что на сегодняшний день наполняемость местных водохранилищ выше, чем в прошлом году. Сейчас запасы Крыма составляют 145,1 млн куб против 141 млн куб за аналогичный период 2018 г.

Чиновник успокаивает жителей полуострова – ситуация далекая от критической. По его прогнозам, уже в декабре-феврале запасы водохранилищ увеличатся в среднем на 75%, что позволит бесперебойно обеспечивать питьевой водой полуостров в курортный сезон, пишет "Комсомольская правда".

Накануне глава Республики Сергей Аксенов также заявил, что ситуация с водой в регионе не критична, ее гарантированный объем в хранилищах – до марта 2020 г.

"Не надо никому ни на чем паразитировать. Мы будем доводить реальную информацию до населения. Никто ничего скрывать не будет, пока рисков и угроз катастрофических нет", – призвал он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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