Украинская сторона получит их в море

Задержанные после провокации в Керченском проливе суда ВМС Украины покидают морской вокзал.

Сначала на буксир взяли "Яны Капу". Далее последовал катер "Бердянск". В прошлом году в Керченском проливе он получил пробоину. Позже ее заделали. Буксировку контролируют корабли нашей погранслужбы. Как пишет "Коммерсант", суда передадут украинской стороне в море.