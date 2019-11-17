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Дырявые корабли Незалежной буксируют из Керчи

Украинская сторона получит их в море

Задержанные после провокации в Керченском проливе суда ВМС Украины покидают морской вокзал.

Сначала на буксир взяли "Яны Капу". Далее последовал катер "Бердянск". В прошлом году в Керченском проливе он получил пробоину. Позже ее заделали. Буксировку контролируют корабли нашей погранслужбы. Как пишет "Коммерсант", суда передадут украинской стороне в море.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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