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Задержанные после провокации в Керченском проливе суда ВМС Украины покидают морской вокзал.
Сначала на буксир взяли "Яны Капу". Далее последовал катер "Бердянск". В прошлом году в Керченском проливе он получил пробоину. Позже ее заделали. Буксировку контролируют корабли нашей погранслужбы. Как пишет "Коммерсант", суда передадут украинской стороне в море.
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