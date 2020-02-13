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"Панцири" отбили атаку неопознанных объектов в Крыму

"Панцири" отбили атаку неопознанных объектов в Крыму
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Системы защитили аэродром с истребителями

Под Симферополем расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" отработали отражение атаки беспилотников. Об этом, ссылаясь на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, сообщает агентство "Крыминформ".

По легенде, перед взлетом самолетов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в районе аэродрома ЗРПК обнаружили неопознанные летательные аппараты, а затем условно уничтожили их, "предотвратив нанесение повреждений взлетно-посадочной полосе и летательным аппаратам".

Учения очень напоминают то, что периодически происходит на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, которую атакую беспилотники боевиков.

Ранее сообщалось, что для "Панциря-С1" разработали специальные дешевые ракеты "Гвозди" для уничтожения БПЛА. Однако используются ли они сейчас военными, неизвестно.

Одно время военные критиковали этот ЗРПК за несоответствие техническим характеристикам, однако комплекс все равно эффективен. В данный момент активно продвигается новый, более мощный "Панцирь-СМ", в котором учли недочеты. ЗРПК был показан на форуме "Армия-2019".

Александр ИЛЬИН

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