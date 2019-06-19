В комплексе учтут недостатки первой модели

Новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" будет готов в 2021 году. Об этом в среду на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении "Утра".

Стоит отметить. что министр обороны называет "Панцирь-СМ" ракетно-пушечным комплексом межвидового применения, что говорит о более широком спектре применения.

В апреле уже сообщалось об испытаниях "Панцирь-СМ" в России, в частности, об этом говорил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал Юрий Грехов.

Известно, что комплекс превосходит "Панцирь-С1", в котором нашли целый ряд недостатков, например, несоответствие технических характеристикам скорости ракеты.

Кроме лучшей ракеты, "Панцирь-СМ" получил новое шасси на базе "КАМАЗа" "Торнадо". Некоторые эксперты уверяют, что это уже будет комплекс средней дальности, а не малой, как первый "Панцирь". Дальность поражения целей у него вырастет до 40 км.