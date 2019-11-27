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Хочешь жить - умей вертеться: "Панцири" научат стрелять на ходу

Хочешь жить - умей вертеться: "Панцири" научат стрелять на ходу
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Военные учли горький сирийский опыт

Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" и "Тор" научат сбивать цели прямо на ходу. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Как показал сирийский опыт, во время неожиданной атаки, например, дронов, времени на подготовку к стрельбе практически нет, и стрелять нужно буквально на ходу. Не так давно весь мир облетели уничтоженные израильтянами "Панцири", расчеты которых оказались не готовы к стрельбе.

По данным источника, новые упражнения по стрельбе на ходу зенитчики выполнят на полигонах в начале будущего года, и если методика себя оправдает, ее примут на вооружение.

Стоит отметить, что ЗРК Тор-М2 и так может вести огонь на ходу без остановок для защиты техники на марше. Этот комплекс по праву считают на Западе лучшим в своем классе.

С "Панцирем-С1" все не так очевидно. Ранее военные констатировали несоответствие ракет заданным характеристикам. А потери в Сирии негативно сказались на репутации комплекса. В результате для "Панциря" разработали специальные дешевые ракеты "Гвозди" для уничтожения беспилотников и параллельно ускорили разработку "Панцирь-СМ", в котором будут учтены все недостатки предыдущей системы.

Александр ИЛЬИН

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