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Боевики атаковали ракетами Хмеймим

Фото: www.globallookpress.com
Российские "Панцири" отразили удар

Боевики продолжают атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии. Очередные попытки обстрелять аэродром реактивными снарядами были предприняты 17 и 21 июля.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерала-полковника Сергея Рудского. По его словам, кроме реактивных ракет боевики традиционно используют беспилотники, которые также уничтожаются российскими средствами ПВО.

Ситуация в Сирии по-прежнему напряженная. Накануне, по данным WarJournal, cирийские военные выбили боевиков из населенного пункта Тель-Маллах, провинция Хама. До этого боевики предприняли две атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама.

По словам Рудского, на каждом направлении действовали отряды по 300 человек в каждом при поддержке до 5 танков, 10 бронемашин и 20 пикапов. Атаки отбили при поддержке авиации ВКС.

До этого в интернете было опубликовано видео уничтожения самодельных ракет "Слон", которые сравняли с землей бомбардировщики ВКС РФ.

Александр ИЛЬИН
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