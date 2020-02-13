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"Не о чем разговаривать": в Крыму жестко ответили на ультиматум Киева по воде

"Не о чем разговаривать": в Крыму жестко ответили на ультиматум Киева по воде
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Переговоры с Незалежной откладываются на неопределенное время

Украина пока не готова к цивилизованному диалогу с Россией, считают в Крыму.

Речь идет о переговорах о поставках днепровской воды. Торговлю Донбассом и условия  Незалежной по водоснабжению полуострова прокомментировал постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. 

"При таких репликах и высказываниях, которые они допускают, они показывают, что с ними пока не о чем разговаривать", – отрезал собеседник РИА "Новости". 

Перекрытие Северо-Крымского канала он назвал "гуманитарным преступлением" против крымчан. Однако российские власти не собираются сидеть сложа руки.  

"Мы справляемся с этой ситуацией", – заключил Мурадов. 

Чтобы искоренить проблему пресной воды в Крыму, в том числе, реализуются госпрограммы, напомнил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой ответ последовал на предложение обменять полуостров на Донбасс. 

Ранее в четверг, 13 февраля, условия Москве выдвинули в украинском правительстве. Так, в комитете Рады заявили, что готовы напитать Крым водой только после его "деоккупации". Позже в Киеве признали необходимость поставок воды в РК.

Между тем полуостров вернулся в "родную гавань" на законных основаниях. В России данный вопрос закрыли насовсем.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Просто
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санкции на пользу (откровение от путина) и перекрытие воды тоже (откровение от пескова)
Гость
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Гость
сначала верни ворованные унитазы и все остальное, потом можно и о чем то говорить
унитазы это смысл усраинского существования. не будет унитазов не будет усраины :))
Гость
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ПРо унитазы. Унитазы сперли хохлы. При передачи были, в порту прибытия уже нет. Транспортировали хохлы - вопросы к себе.
Хохлы изведутся что москали отмыли грязь а под ней брилиант оказался :)
Чому дурні? Бо бідні!.. А чому бідні? Бо дурні!
Гость
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Гость
Скоро всю крымско-московскую хунту сами крымчане вынесут в море... попить водички...
море то зас***ирать не надо. пусть закопают на удобрения.
Гость
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Гость
:)) Усраинская вода у вас в сортирах с золотыми и украденными унитазами :))
сначала верни ворованные унитазы и все остальное, потом можно и о чем то говорить
Гость
Ответить
Гость
Ты дoлбaёб!!!
зеркало перед собой убери
Гость
Ответить
Гость
Кто оккупировал - тот и поит водой!
Оккупанты вон - будет украинский суверенитет и украинская вода!
Ты дoлбaёб!!!
Гость
Ответить
Скоро всю крымско-московскую хунту сами крымчане вынесут в море... попить водички...
Гость
Ответить
Гость
Кто оккупировал - тот и поит водой!
Оккупанты вон - будет украинский суверенитет и украинская вода!
:)) Усраинская вода у вас в сортирах с золотыми и украденными унитазами :))
Гость
Ответить
Кто оккупировал - тот и поит водой!
Оккупанты вон - будет украинский суверенитет и украинская вода!
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