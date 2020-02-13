Переговоры с Незалежной откладываются на неопределенное время

Украина пока не готова к цивилизованному диалогу с Россией, считают в Крыму.

Речь идет о переговорах о поставках днепровской воды. Торговлю Донбассом и условия Незалежной по водоснабжению полуострова прокомментировал постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"При таких репликах и высказываниях, которые они допускают, они показывают, что с ними пока не о чем разговаривать", – отрезал собеседник РИА "Новости".

Перекрытие Северо-Крымского канала он назвал "гуманитарным преступлением" против крымчан. Однако российские власти не собираются сидеть сложа руки.

"Мы справляемся с этой ситуацией", – заключил Мурадов.

Чтобы искоренить проблему пресной воды в Крыму, в том числе, реализуются госпрограммы, напомнил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой ответ последовал на предложение обменять полуостров на Донбасс.

Ранее в четверг, 13 февраля, условия Москве выдвинули в украинском правительстве. Так, в комитете Рады заявили, что готовы напитать Крым водой только после его "деоккупации". Позже в Киеве признали необходимость поставок воды в РК.

Между тем полуостров вернулся в "родную гавань" на законных основаниях. В России данный вопрос закрыли насовсем.