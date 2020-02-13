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В Киеве признали необходимость поставок воды в Крым

В Киеве признали необходимость поставок воды в Крым
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
продолжениеВ Кремле раскрыли реальное отношение Путина к украинцам
Водная блокада полуострова ударила по Украине

Россия не слишком заинтересована в украинских поставках воды в Крым, это нужно самой Незалежной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Он убежден, что все рассуждения о том, что Крым погибает из-за перекрытия Северо-Крымского канала, возникают от неграмотности украинских политиков.

"Северо-Крымский канал… был рассчитан и построен в советские времена ради одного проекта, который назывался "выращивание риса в Крыму", – напомнил историю вопроса депутат.

Поскольку проект этот свернули еще в 80-е годы прошлого века, объявленная Киевом в 2014 г. водная блокада не нанесла большого ущерба основной части полуострова. А вот соседний регион Украины довольно сильно пострадал. "Земли Херсонской области обезвоживаются и экологически приходят в невозможность в дальнейшем использовать их в сельскохозяйственных целях", – приводит слова политика телеканал "112".

Медведчук призвал руководство страны проконсультироваться со специалистами, осознать, какое экологическое бедствие терпит южная область Украины, и поскорее исправить ситуацию, начав подавать или даже продавать воду в Крым.

Ранее в Москве сообщили, что готовы рассмотреть предложение о коммерческих поставках воды по Северо-Крымскому каналу.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Я вот одного не пойму - почему хохлы не пишут на мове. Ответ прост - они ее не знают :) Вода нужна но не такая радиоактивная. А стрелять себе в ногу хохлы и так могут. Газа нет так на воде заработаем сказали чинуши страны 404.
Гость
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Гость
На Медведчуке пусть Россия и возит воду!
Через Керченский мост)))))
Недоумки, зачем возить, кинут две три нитки по дну водопроводы, как и с электричеством, если надо, и вся проблема. А вот что вы будете делать когда в России на Днепре русло новое проложат, просто отведут на другое направление под Смоленском и на Десне, основной приток Днепра, для хохолов придурков, а то ведь не знают. в Брянской области запруду поставят, там она кстати давно нужна. Вот тогда и посмотрим как речка будет у вас называться которая называлась Днепром, какое судоходство и что будеть с Днепрогэс.
Гость
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Никакой воды оккупантам! А Медведчуки московские холопы!
Гость
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На Медведчуке пусть Россия и возит воду!
Через Керченский мост)))))
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