Водная блокада полуострова ударила по Украине

Россия не слишком заинтересована в украинских поставках воды в Крым, это нужно самой Незалежной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Он убежден, что все рассуждения о том, что Крым погибает из-за перекрытия Северо-Крымского канала, возникают от неграмотности украинских политиков.

"Северо-Крымский канал… был рассчитан и построен в советские времена ради одного проекта, который назывался "выращивание риса в Крыму", – напомнил историю вопроса депутат.

Поскольку проект этот свернули еще в 80-е годы прошлого века, объявленная Киевом в 2014 г. водная блокада не нанесла большого ущерба основной части полуострова. А вот соседний регион Украины довольно сильно пострадал. "Земли Херсонской области обезвоживаются и экологически приходят в невозможность в дальнейшем использовать их в сельскохозяйственных целях", – приводит слова политика телеканал "112".

Медведчук призвал руководство страны проконсультироваться со специалистами, осознать, какое экологическое бедствие терпит южная область Украины, и поскорее исправить ситуацию, начав подавать или даже продавать воду в Крым.

Ранее в Москве сообщили, что готовы рассмотреть предложение о коммерческих поставках воды по Северо-Крымскому каналу.