Мнение президента разделяют большинство россиян

Российский лидер Владимир Путин ничего не имеет против украинцев. Он глубоко уважает народ Незалежной, и так было всегда, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мнение Владимира Владимировича разделяет большинство опрошенных специалистами "Левада-центра" россиян. Согласно статистике, 36% респондентов относятся к стране-соседке и ее гражданам, "в основном, хорошо" и лишь 20% "очень плохо". Примерно также проголосовали и украинцы.

Между тем несколько поколений глав Незалежной были враждебно настроены по отношению к Москве. Последние годы русофия в Киеве "возведена в ранг государственной политики", подчеркнул спикер Кремля, передает "Царьград".

"Это не могло не дать свои результаты печальные в плане, ну, скажем так, провоцирования таких негативных настроений в отношении нашей страны. Это можно с сожалением констатировать", – пояснил Песков, цитирует РИА "Новости".

Для возрождения дружбы между соседними государствами нужно время, добавил пресс-секретарь президента, уточняет телеканал "360". Возможно, не один год понадобится для того, чтобы в Незалежной испарился русофобский дух, и отношения Киева с Москвой вновь стали родственными.