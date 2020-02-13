Население Донбасса тоже так пересчитают

Власти Украины придумали, как выяснить, сколько человек живут в Донбассе и Крыму. Для этого применят съемку с космических спутников. Об этом рассказал член кабинета министров Незалежной Дмитрий Дубилет.

По его словам, такой способ ранее использовали власти Афганистана, чтобы изучать ситуацию в не подконтрольной им части страны. Эксперты ООН, дескать, уже пообещали Киеву поддержку в этом вопросе. Единственная проблема – нет уверенности, насколько такой метод подсчета граждан будет точен, признал Дубилет в эфире Украинского радио.

Перепись населения Украины запланирована на декабрь 2020 года.

В России перепись граждан также пройдет в 2020 г., но с учетом масштаба страны первые итоги озвучат не раньше 2021 года.