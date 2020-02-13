Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украина соберет досье на всех жителей Крыма из космоса

Украина соберет досье на всех жителей Крыма из космоса
Фото: John Pulsipher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский отказал Донбассу в особом статусе
Население Донбасса тоже так пересчитают

Власти Украины придумали, как выяснить, сколько человек живут в Донбассе и Крыму. Для этого применят съемку с космических спутников. Об этом рассказал член кабинета министров Незалежной Дмитрий Дубилет.

По его словам, такой способ ранее использовали власти Афганистана, чтобы изучать ситуацию в не подконтрольной им части страны. Эксперты ООН, дескать, уже пообещали Киеву поддержку в этом вопросе. Единственная проблема – нет уверенности, насколько такой метод подсчета граждан будет точен, признал Дубилет в эфире Украинского радио.

Перепись населения Украины запланирована на декабрь 2020 года.

В России перепись граждан также пройдет в 2020 г., но с учетом масштаба страны первые итоги озвучат не раньше 2021 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Крым- Украина! Это знает весь Мир и ООН в том числе! Ворованное рано или поздно все равно придется вернуть и преступники будут осуждены Международным Трибуналом!
Ээх мечты мечты!
Гость
Ответить
Оккупантов отсеять и в Сибирь! Пусть поднимают китайскую целину!
Гость
Ответить
Крым- Украина! Это знает весь Мир и ООН в том числе! Ворованное рано или поздно все равно придется вернуть и преступники будут осуждены Международным Трибуналом!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей