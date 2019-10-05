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"Бомбить Россию и есть детей": в США предложили жуткий способ борьбы с перенаселением планеты

Фото: www.globallookpress.com
Американка обратилась с кровожадной идеей к политикам

Активистка из движения Ларуша предложила радикальный способ борьбы с перенаселением планеты и ее загрязнением. По ее словам, Землю не спасти даже "если разбомбить Россию".

Кроме того, активистка всерьез предложила избавляться от детей, так как на планете, как она утверждала, живет слишком много людей.

На высказывания отреагировали и в самом движении Ларуша. Там подчеркнули, что слова их активистки не стоит воспринимать всерьез, так как она лишь пошутила во время встречи с членом палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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