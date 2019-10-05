Нибиру
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Активистка из движения Ларуша предложила радикальный способ борьбы с перенаселением планеты и ее загрязнением. По ее словам, Землю не спасти даже "если разбомбить Россию".
Кроме того, активистка всерьез предложила избавляться от детей, так как на планете, как она утверждала, живет слишком много людей.
На высказывания отреагировали и в самом движении Ларуша. Там подчеркнули, что слова их активистки не стоит воспринимать всерьез, так как она лишь пошутила во время встречи с членом палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес.
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