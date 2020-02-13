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Зеленский отказал Донбассу в особом статусе

Зеленский отказал Донбассу в особом статусе
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Киев подсовывает мятежному региону другое правовое определение

Лидер Украины и пропрезидентская фракция в Верховной раде "Слуга народа" не намерены вносить в Конституцию страны пункт об особом статусе Донбасса. Об этом заявил руководитель партии Александр Корниенко.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (о внесении изменений в основной документ страны по децентрализации – прим. ред.) были без какого-либо "особого статуса", – цитирует "Интерфакс-Украина" первого зампредседателя фракции в парламенте.

Пан Корниенко напомнил, что Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года.

На вопрос, как же продвигается работа над новым законопроектом о статусе Донбасса, представитель "Слуги народа" ответил кратко: "Ждем внешнеполитического сигнала от президента".

Президент России Владимир Путин в ходе совместного брифинга после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 января этого года выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса, поскольку "это предусмотрено в Минских соглашениях", пишет "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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