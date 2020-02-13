Отказ Киева от особого статуса Донбасса приравняли к отречению от Минска-2
В ДНР и ЛНР оперативно отреагировали на сегодняшнее заявление из Киева о том, что и президент Украины Владимир Зеленский, и его команда из "Слуги народа" вообще не планируют вносить в Конституцию страны пункт об особом статусе Донбасса. Таким образом, уверены в народных республиках, украинское руководство не собирается останавливать вооруженный конфликт в регионе.
"Власть очередного президента продолжает делать то же самое, что делала власть предыдущая. Больше ни у кого не осталось иллюзий и ожиданий. Регулярные заявления и действия Киева откровенно демонстрируют деструктивное и наплевательское отношение как к подписанными договоренностям, так и к международному праву в целом", – сказал агентству ДАН депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Он напомнил, что закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, все положения которого были согласованы с Донецком и Луганском, является базовым условием мирных договоренностей.
"Отказ от этого пункта – это принципиальный отказ от Минских соглашений, тем самым Киев отказывается от политического урегулирования конфликта", – констатировал Бердичевский.
В свою очередь глава МИД ЛНР Владислав Дейнего такое поведение украинской стороны назвал порочной практикой Киева уйти от выполнения политической части минских договоренностей. Ровно такое же поведение было и у экс-президента Незалежной Петра Порошенко, заметил он. Дейнего призвал киевское руководство выполнять все взятые на себя обязательства, включая закрепление особого статуса Донбасса в Конституции, законах и подзаконных актах.
"Не нужно уподобляться предшественникам или идти на поводу у радикалов – время наглядно продемонстрировало всю порочность такой практики", – говорится в заявлении представителя Луганска, которое цитирует агентство ЛИЦ.
Ранее сегодня глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос, как продвигается работа над новым законопроектом о статусе Донбасса, сообщил, что "ждем внешнеполитического сигнала от президента". Он добавил, что у фракции и Зеленского единая позиция по этой проблеме – никакого особого статуса для региона в основном документе страны быть не должно.
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