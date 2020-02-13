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Зеленский заманит крымчан в город-сад

Зеленский заманит крымчан в город-сад
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной придумал план переселения всего полуострова

В Херсонской области будет построен "город-сад" для переселенцев из Крыма, в первую очередь в него переберутся свыше 500 семей крымских татар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в этом строительстве Киеву поможет Анкара, о чем была достигнута договоренность во время недавней встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главное, отметил пан Зеленский, модернизировать пропускной пункт на границе с полуостровом "Чонгар", чтобы пересекающие его украинцы чувствовали о себе заботу со стороны Незалежной.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", – поведал президент, как будто ничего этого нет в российском Крыму.

Также пан Зеленский добавил, что хотел бы получать информацию о ситуации на полуострове непосредственно от людей, которые там находятся. Кроме того он подчеркнул важность реализации программы, которая должна упростить процедуру обучения детей из Крыма в украинских вузах, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сегодня министр правительства Дмитрий Дубилет рассказал, что у Киева есть прожект пересчитать крымчан и жителей ДНР и ЛНР с помощью космической фотосъемки, в чем украинцам должен помочь спутник ООН. Данная инициатива вызвала бурю эмоций у пользователей соцсетей – одни на разные лады склоняли фамилию министра, другие монтировали фотоколлажи, а третьи давали советы, как лучше считать землян из Космоса. Вероятно, стоит ждать активной реакции и на "город-сад" под Херсоном.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хохлам пора верить в единорогов и лампы алладинна и ковры самолёты. Хотя, галаперидолу эти дегенератам и имбицилам.
Гость
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Порядочным людям нужно бросать безводный Крым и жить на воле!
Мордор доведет Крым до краха! Это очевидно!
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