Европа пресекла на Украине разговоры вокруг Крыма
Экономическая блокада РФ навредила Незалежной, уверен посол Франции на Украине Этьен де Понсен. В качестве примера он привел переговоры "нормандской четверки" по украинскому кризису, на эффективность которых повлияла именно изоляционная политика. А вот вопрос Крыма в повестку саммита четверки включать не стоит, подчеркнул дипломат.
"Ничего не даст, наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль", – пояснил он в Киеве в развернутом интервью телеканалу "Громадьске".
Де Понсен также отметил, что первым делом необходимо прекратить войну в Донбассе. А от ответа на вопрос, на какое время Украине следует забыть о полуострове – на ближайшие десять лет или больше, – собеседник канала и вовсе дипломатично ушел.
"Я не могу делать прогнозов относительно десяти лет или более. Еще раз: давайте завершим переговоры по Донбассу, а по Крыму – посмотрим", – поставил точку дипломат.
Напомним, в том же интервью он заявил о бесполезности санкций против России. По мнению представителя дипмиссии, с самой большой в мире страной можно только договориться.
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