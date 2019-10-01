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Стабильность или санкции: Дания против идеи Макрона сблизиться с Россией

Стабильность или санкции: Дания в ужасе от французской инициативы
Фото: www.globallookpress.com
Руководство Франции и Евросоюза обвинили в недальновидности

Предложение президента Пятой республики Эммануэля Макрона о смягчении европейской политики в отношении России наивно и опасно. Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

Дипломат напомнил, зачем ЕС вводил санкции:

"Это связано с действиями России. Не Европы. Мы не можем просто закрыть глаза на то, что Россия незаконно аннексировала Крым, начала военный конфликт на востоке Украины и устроила отравление с использованием нервно-паралитического газа на территории Европы", – приводит датское издание Jyllands-Posten слова Кофода.

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас Копенгаген взволнован, что мнение Парижа разделяет председательствующий в Евросоюзе Стокгольм, несмотря на то, что многие европейские лидера считают сближение с Москвой, по меньшей мере, "недальновидным":  

"ЕС должен сохранять санкции в отношении РФ. Если мы смиримся с агрессивным поведением России, то, боюсь, в долгосрочной перспективе мы поставим под угрозу стабильность всей Европы", – предупредил дипломат.

Ранее глава МИД Дании встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайло и подтвердил, что разделяет опасения Киева в отношении действий Москвы.

Николай ВИКТОРОВ
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