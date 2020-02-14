Витренко настаивает, что заслужил поощрение за победу над "Газпромом"

Исполнительный директор государственной компании "Нафтогаз Украины" подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием перечислить ему часть денег, которые российский "Газпром" выплатил по решению Стокгольмского арбитража. Речь о нескольких миллионах долларов.

В иске Юрий Витренко заявил, что руководство "Нафтогаза" нарушило его права, не заплатив ему премию в конце 2019 года. "Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре", – приводит "Страна.ua" слова топ-менеджера.

В декабре 2019 г. "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по судебному решению от февраля 2018 года. Это было одним из условий подписания нового транзитного договора между Москвой и Киевом.

По правилам украинской компании, после выплат по судебным искам топ-менеджеры получают 1% от суммы в виде премии. Но в этот раз общественность Незалежной очень возмутилась таким порядком вещей, и премьер Алексей Гончарук распорядился приостановить выплату до проверки, обосновано ли такое премирование сотрудников государственной компании.

Известно, что в 2018 г. Витренко уже получил кругленькую сумму за победу над "Газпромом".