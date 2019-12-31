Москва и Киев окончательно договорились по транзиту газа

Спустя пять дней непрерывных переговоров Россия и Украина подписали все соглашения по транзиту голубого топлива через Незалежную с 1 января 2020-го. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, за 5 лет его страна намерена получить минимум 7 млрд долларов.

"Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", – гордо написал глава Незалежной в своем Facebook.

Он добавил, что "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020-м, а также по 40 млд куб. за каждый последующий год. При этом объемы голубого топлива могут быть увеличены.

Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, подписанная пакетная сделка "восстановила баланс интересов сторон", передает РИА Новости.

Россия и Украина 20 декабря заключили протокол по газовому сотрудничеству, напоминает "Царьград". По нему, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны отказались от всех исков, по которым нет окончательных решений, пишет "Вечерняя Москва". Единственный вопрос, который Москва и Киев не обсудили – прямые поставки газа. Об этом рассказал пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов изданию РБК.