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Зеленского засудят из-за тайного отпуска

Зеленского засудят из-за тайного отпуска
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Украинцы требуют отчета, что и с кем президент делал в Омане

Визитом главы Незалежной Владимира Зеленского в Оман заинтересовалось Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Нардеп от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" сам обратился в НАПК с просьбой выяснить, почему расходы на частную зарубежную поездку главы государства не отражены в его декларации. На своей странице в "Фейсбук" он выразил надежду на то, что скоро местные борцы с коррупцией поделятся новостями по этому поводу.

О том, что Зеленский побывал в Омане, стало известно в начале января 2020 года. При этом в его Офисе сообщили, что это не государственный визит. В то же время в СМИ появились новости о встречах, которые глава Украины провел в ходе поездки на Аравийский полуостров. Дошло до того, что Вашингтон потребовал отчета от Киева о том, куда и зачем летал Зеленский.

Самих украинцев, впрочем, больше интересует финансовая сторона вопроса, поскольку останавливался президент в роскошном отеле. 

Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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