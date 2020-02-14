Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Карьеру Зеленского разрушит связь с российскими силовиками

Карьеру Зеленского разрушит связь с российскими силовиками
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
продолжениеМоскве понравилась идея Киева построить город-сад у берегов Крыма
Честь президента Украины придется отстаивать в суде

Сообщения о тайных переговорах главы Незалежной с секретарем Совета безопасности РФ не соответствуют действительности. Об этом заявили в Офисе президента Украины в пятницу, 14 февраля.

Там подчеркнули, что Владимир Зеленский никогда в жизни не разговаривал с Николаем Патрушевым и вообще не знаком с ним. И добавили, что вранье, которое распространяют на этот счет украинские СМИ, придумано, чтобы опорочить лидера страны в глазах народа.

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты, это выходит за пределы представлений о свободной журналистике", – возмутились в администрации Зеленского.

Теперь честное имя главы Незалежной будут отстаивать в суде. Опровержений, извинений и более тщательной проверки информации окружение президента требует как от авторов программы "Схемы", рассказавших со ссылкой на тайного информатора о встречах Зеленского с представителями России в Омане, так и от руководства телеканала "Первый", в эфире которого была распространена откровенная ложь.

Поездкой Зеленского в Оман в начале января 2020 г. уже заинтересовались в Национальном агентстве по вопросам противодействую коррупции (НАПК). Ранее в Офисе президента сообщали, что это был не государственный, а частный визит. Но в этом случае Владимир Александрович обязан декларировать расходы на отпуск, а такие сведения представлены не были.

В Москве информацию о переговорах Патрушева с Зеленским также опровергли, передает РИА "Новости". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В Москве информацию о переговорах Патрушева с Зеленским также опровергли, передает РИА "Новости".
Очень часто руководители России и Украиньі встречаются с кураторами Комитета 300 на секретньіх териториях. И ябьі не стал верить ни Украинским, ни Российским СМИ, которьіе полностью находятся под руководством политбюро ХАБ-Ад мафии
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей