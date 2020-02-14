Карьеру Зеленского разрушит связь с российскими силовиками
Сообщения о тайных переговорах главы Незалежной с секретарем Совета безопасности РФ не соответствуют действительности. Об этом заявили в Офисе президента Украины в пятницу, 14 февраля.
Там подчеркнули, что Владимир Зеленский никогда в жизни не разговаривал с Николаем Патрушевым и вообще не знаком с ним. И добавили, что вранье, которое распространяют на этот счет украинские СМИ, придумано, чтобы опорочить лидера страны в глазах народа.
"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты, это выходит за пределы представлений о свободной журналистике", – возмутились в администрации Зеленского.
Теперь честное имя главы Незалежной будут отстаивать в суде. Опровержений, извинений и более тщательной проверки информации окружение президента требует как от авторов программы "Схемы", рассказавших со ссылкой на тайного информатора о встречах Зеленского с представителями России в Омане, так и от руководства телеканала "Первый", в эфире которого была распространена откровенная ложь.
Поездкой Зеленского в Оман в начале января 2020 г. уже заинтересовались в Национальном агентстве по вопросам противодействую коррупции (НАПК). Ранее в Офисе президента сообщали, что это был не государственный, а частный визит. Но в этом случае Владимир Александрович обязан декларировать расходы на отпуск, а такие сведения представлены не были.
В Москве информацию о переговорах Патрушева с Зеленским также опровергли, передает РИА "Новости".
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