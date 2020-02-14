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Москве понравилась идея Киева построить город-сад у берегов Крыма

Москве понравилась идея Киева построить город-сад у берегов Крыма
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеУкраине придумали план по завершению войны в Донбассе
Россия указала Незалежной на волеизъявление жителей полуострова

Желание украинских властей возвести для своих граждан в Херсонской области "город мечты" можно приветствовать. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о том, что Киев запланировал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.

Об этом накануне заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский. Он сообщил, что Киеву обещал помочь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И первым делом, по словам экс-комика, украинская власть обустроит "хаб" на КПП "Чонгар", чтобы соотечественники видели, как страна их встречает.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать", – цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

При этом Песков указал на то, что крымчане уже сделали "выбор в сторону мечты", проголосовав за вхождение республики в состав России на референдуме в марте 2014 года.

Возвращаясь к прожекту пана Зеленского, добавим, что вчера он говорил об обустройстве под Херсоном 500 семей исключительно крымских татар. Из чего бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская сделала вывод, что Киев дает возможность "жуликам освоить чужие деньги". В качестве таковых она перечислила участников и организаторов всяческих блокад полуострова, представляющих запрещенный в РФ "Меджлис".

"На мой взгляд, Украине есть куда потратить подаренные Турцией миллионы. А у турецких султанов, видимо, во дворцах стоят лишние мешки с золотом – вот и спонсируют паразитов у границ России", – констатировала она в "Инстаграм".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Самое смешное унитазы сперли сами хохлы и ето доказано. Как надо было довести военных чтоб те перли унитазы.
Город мечты строят турки за деньги хохлов, так как все строители уехали из страны остались свиноводы. Ну и чисто случайно там поселяться ооочень уважаемые люди из рады.
Гость
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007..
мордор уже планы строит, за очередными унитазами , когда сосед отвлечется или заболеет жди какцапов.
Хех, какая то не здоровая у тебя 006 тяга к унитазам! Странно странно!
Гость
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Гость
Ты дурак??какой сын неба??хахол это клок волос)))вот вы убогие..
Нормально так чувачек курнул, возомнил себя сыном неба! Повезло челу, какая знатная шмаль у него имеется!
Гость
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Гость
Хохол звучит гордо <цензура> означает-сьін Неба, а вот касап, слово татарское означает мясник, да и москаль... мос грязньій т.е. межрасовое смешание аль-мужик.
Ты дурак??какой сын неба??хахол это клок волос)))вот вы убогие..
Гость
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007..
катсап дословно переводится живодер.
Правильно! Драть вас хохлов - животных!
Гость
Ответить
007..
мордор уже планы строит, за очередными унитазами , когда сосед отвлечется или заболеет жди какцапов.
Было показано видео при передаче катеров, унитазы были на месте и <цензура> их потом свидомые <цензура>!
Гость
Ответить
007..
мордор уже планы строит, за очередными унитазами , когда сосед отвлечется или заболеет жди какцапов.
В одном тв прав хохлы неизлечимо больны.
Гость
Ответить
007..
мордор уже планы строит, за очередными унитазами , когда сосед отвлечется или заболеет жди какцапов.
Что же вы за убогие что у вас вечно ктото что то тащит ..терпилы конченные
007..
Ответить
Гость
Хохол звучит гордо <цензура> означает-сьін Неба, а вот касап, слово татарское означает мясник, да и москаль... мос грязньій т.е. межрасовое смешание аль-мужик.
мордор уже планы строит, за очередными унитазами , когда сосед отвлечется или заболеет жди какцапов.
Гость
Ответить
Хохлы вообще тронулись умом..
Турция будет строить город мечты для своих татар на укроине,а хохлы как жили в дрме, так и будут
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