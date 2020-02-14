Россия указала Незалежной на волеизъявление жителей полуострова

Желание украинских властей возвести для своих граждан в Херсонской области "город мечты" можно приветствовать. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о том, что Киев запланировал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.

Об этом накануне заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский. Он сообщил, что Киеву обещал помочь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И первым делом, по словам экс-комика, украинская власть обустроит "хаб" на КПП "Чонгар", чтобы соотечественники видели, как страна их встречает.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать", – цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

При этом Песков указал на то, что крымчане уже сделали "выбор в сторону мечты", проголосовав за вхождение республики в состав России на референдуме в марте 2014 года.

Возвращаясь к прожекту пана Зеленского, добавим, что вчера он говорил об обустройстве под Херсоном 500 семей исключительно крымских татар. Из чего бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская сделала вывод, что Киев дает возможность "жуликам освоить чужие деньги". В качестве таковых она перечислила участников и организаторов всяческих блокад полуострова, представляющих запрещенный в РФ "Меджлис".

"На мой взгляд, Украине есть куда потратить подаренные Турцией миллионы. А у турецких султанов, видимо, во дворцах стоят лишние мешки с золотом – вот и спонсируют паразитов у границ России", – констатировала она в "Инстаграм".

