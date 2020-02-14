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В Крыму подкололи Зеленского после его слов по переселению полуострова

В Крыму подкололи Зеленского после его слов по переселению полуострова
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Украинскому лидеру посоветовали заботиться о гражданах своей страны

В Крыму усомнились в обещании президента Украины Владимира Зеленского построить "город-сад" на границе с полуостровом. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что эту идею не осуществят.

"Смешно слышать о таких проектах", – заявил он, предположив, что этот виртуальный проект будет направлен лишь на "разворовывание бюджета страны". Вместо обещанного "города-сада" с домами и школами останется лишь голое поле, выразил мнение Чегринец, пишет РИА "Новости".

Идею Зеленского не оценила и глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она заявила, что жителям полуострова "город-сад" не нужен: комфортными условиями и современными постройками крымчан не удивить. "Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине", – рассказала Гридчина РИА "Новости", посоветовав украинскому президенту позаботиться о населении своей страны.

Ранее лидер Незалежной заявил, что планирует построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма прямо на границе с полуостровом. По его словам, это позволит населению почувствовать заботу со стороны властей. В строительстве поможет Турция – об этом Владимир Зеленский уже договорился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Крыму надо изжить из себя холоманство! Это взятки, проскочить на ширмачка, облопошить, содрать. Всё таки под хохлами были много лет, эту ментальность надо изжевать в себе.
Гость
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одни мечты до дел руки недоходят
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