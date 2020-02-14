Предприятия стали жертвами альтернативных путей перевозок

"Крымские морские порты" оказались в тяжелом финансовом положении по причине введенных Брюсселем ограничительных мер в отношении Республики, а также построенного транспортного перехода через Керченский пролив. Руководство КМП, чтобы избежать банкротства, вынуждено сокращать сотрудников. Об этом говорится в заявлении Минтранса Крыма.

"В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении", – следует из пресс-релиза министерства транспорта Республики.

В ведомстве отмечают, что предприятие несет значительные убытки. Поэтому в республиканском Минтрансе увидели один выход из кризисной ситуации – оптимизировать штатную численность ГУП, что позволит обеспечить безубыточность его работы без постоянного субсидирования из бюджета региона.

Данный шаг поможет уйти от банкротства и полной ликвидации КМП, полагают в ведомстве. Министерство заверило, что увольнения сотрудников предприятия не нарушает Трудового кодекса России.

ГУП "Крымские морские порты" образовано парламентом Крыма в 2014-ом. В его состав входят семь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография".