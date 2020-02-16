Украинскому лидеру посоветовали угомониться

Бывшему комику напомнили, что на полуострове нет выступающих на стороне Незалежной людей.

Владимиру Зеленскому следует забыть раз и навсегда о возвращении Крыма. Такое заявление сделала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма", – подчеркнула она в беседе с РИА Новости, комментируя планы Зеленского на полуостров.

Ранее он посетовал, что на переговорах в нормандском формате вопрос этот не поднимается, а потому необходимо создать новую площадку для обсуждения возвращения полуострова и подключить к работе США,

Гридчина отметила, что то небольшое количество людей, что хотели покинуть Крым, "сделали это еще в 2014 году" и посоветовала Зеленскому обратить наконец внимание на проблемы Украины и отвлечься от жизни крымчан. И тогда, возможно, после того как он покинет пост главы государства, о нем останется какая-то хорошая память.

Ранее на Украине озвучили последствия подачи воды в Крым.