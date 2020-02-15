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Одно условие: в Крыму оценили идею Зеленского провести выборы на полуострове

Украине необходимо сделать шаг к признанию полуострова частью России

Незалежная может организовать выборы в Крыму для своих граждан, если на российском полуострове появится украинское консульство. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Здесь вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно. Это законная территория Российской Федерации, и здесь действуют законы Российской Федерации, поэтому только в законодательном поле возможно это осуществить", – заявил Гемпель ТАССу, отметив, что вопрос должен решиться официально на уровне внешнеполитических ведомств. По мнению политика, предоставить возможность украинцам, проживающих на территории России, проголосовать необходимо. 

Открытие украинского консульства в Крыму, по словам Гемпеля, стало бы первым шагом к признанию Незалежной российского статуса полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что хочет провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму". Однако Москва не раз говорила, что полуостров – часть России и вопрос принадлежности этого региона неактуален. 

Полина ИВАНОВА

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