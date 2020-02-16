Судну из Незалежной не удалось скрыться от пограничников

Задержанные ранее горе-рыбаки из Незалежной признались в браконьерстве. Напомним, накануне они пытались улизнуть от крымских пограничников, однако их план с треском провалился. При осмотре судна выяснилось, что нет ни документов, удостоверяющих личности украинцев, ни бумаг, разрешающих вылов рыбы.

Как стало известно сегодня, команда признала, что незаконно добывала водные биологические ресурсы в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.

Претензий к российским пограничникам у пойманных в Азовском море украинцев нет. Команда заявила, что никакого физического или психологического воздействия на них не оказывали.