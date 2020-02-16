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Пойманных в Азовском море рыбаков-браконьеров арестовали

Приговор вынесли в Крыму

Украинцев отправили под административный арест на 10 суток. Напомним, ранее судно с четверыми гражданами Незалежной, которые незаконно ловили рыбу в Азовском море, задержали крымские пограничники. Команда не реагировала на требования остановиться и пыталась улизнуть. Однако планы провалились.

Сегодня суд признал украинцев виновными в административном правонарушении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по республике.

Ранее рыбаки признались в браконьерстве и заявили, что никаких претензий к задержавшим их пограничникам не имеют.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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