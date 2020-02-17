Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скандал с рыбаками в Азовском море получил продолжение

Украина настаивает на незаконности действий России

Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер временного поверенного в делах РФ.

Соседнее государство продолжает настаивать, что его граждане рыбачили на своей территории: мол, Крым и Севастополь, несмотря на проведенный там референдум, до сих пор принадлежат Незалежной. А их задержание российской стороной в Азовском море является незаконным действием. В связи с чем Киев выразил Москве протест, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. 

Напомним, инцидент произошел в субботу, 15 февраля. Украинские рыбаки хотели скрыться от российских пограничников, но у них это не получилось. В результате Киев обвинил Москву в угоне судна. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей