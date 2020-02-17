Украина настаивает на незаконности действий России

Министерство иностранных дел Украины вызвало на ковер временного поверенного в делах РФ.

Соседнее государство продолжает настаивать, что его граждане рыбачили на своей территории: мол, Крым и Севастополь, несмотря на проведенный там референдум, до сих пор принадлежат Незалежной. А их задержание российской стороной в Азовском море является незаконным действием. В связи с чем Киев выразил Москве протест, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 15 февраля. Украинские рыбаки хотели скрыться от российских пограничников, но у них это не получилось. В результате Киев обвинил Москву в угоне судна.