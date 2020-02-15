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Попытка украинцев удрать от пограничников в Азовском море провалилась

Попытка украинцев удрать от пограничников в Азовском море провалилась
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/www.globallookpress.com
Судно с гражданами Незалежной задержали

Незваные гости оказались браконьерами – так что их желание побыстрее скрыться легко объяснимо. Капитан проигнорировал требования крымских пограничников об остановке. Однако удрать им не удалось. Судно задержали в Азовском море. На борту было четверо украинцев без документов.

При осмотре выяснилось, что граждане Незалежной успели поживиться – пограничники нашли "около 300 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставную сеть", об этом пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике. Никаких бумаг, разрешающих вылов, на борту не оказалось.

Судно вместе с браконьерами доставили в Керчь.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
их разве вздёрнули на рее?
Если бы вздернули хохлосранцев, нормальняе люди еще бы и опладировали.
Гость
Ответить
Гость
Ну зачем же так строго поступать с нашими голодными небратьями?
их разве вздёрнули на рее?
Гость
Ответить
Господа военные, главное обязательно, документально, на видео, и на аудио до кучи, ну и т.д. и т.п и свидетелей позвать не забудьте, зафигсируйте наличие унитазов на судне!
Гость
Ответить
Ну зачем же так строго поступать с нашими голодными небратьями?
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