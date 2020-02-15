Судно с гражданами Незалежной задержали

Незваные гости оказались браконьерами – так что их желание побыстрее скрыться легко объяснимо. Капитан проигнорировал требования крымских пограничников об остановке. Однако удрать им не удалось. Судно задержали в Азовском море. На борту было четверо украинцев без документов.

При осмотре выяснилось, что граждане Незалежной успели поживиться – пограничники нашли "около 300 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставную сеть", об этом пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике. Никаких бумаг, разрешающих вылов, на борту не оказалось.

Судно вместе с браконьерами доставили в Керчь.