Архитектурное сооружение испортили за полгода

Молодожены в Крыму, сами того не желая, повредили копию Крымского моста, установленную в керченском Комсомольском парке. В знак прочности супружеских отношений они стали вешать замки на металлические конструкции моста. Но в итоге вызвали недовольство общественности.

Многие посетители парка указывают, что замки на перилах портят внешний вид миниатюры Крымского моста, сообщает "Керчь-инфо". Другие напоминают, что металл ржавеет, следовательно, прочность конструкции снижается.

Посетители недоумевают, почему администрация парка или местные власти не предпринимают никаких мер, даже не срезают замки, ведь тем самым они поощряют других молодоженов портить дорогостоящий арт-объект.

Миниатюрная копия Крымского моста появилась в Керчи осенью 2019 года. Не все россияне одобрили постройку.

Ранее мини-копию переправы через Керченский пролив создал фермер из Ставропольского края.