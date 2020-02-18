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Черноморский флот лишится последнего большого противолодочного корабля

Черноморский флот лишится последнего большого противолодочного корабля
Фото: ITAR-TASS
В Крыму утилизируют судно "Керчь"

Большой противолодочный корабль (БПК), которому прочили место флагмана Черноморского флота вместо стоящего на ремонте крейсера "Москва", не просто списали списали со счетов. Его собираются утилизировать.

Речь идет о судне проекта 1134Б (шифр "Беркут-Б") "Керчь". Предположительно, последний в составе флота БПК уничтожат в 2021 г., передает ТАСС со ссылкой на источник. 

На судьбе корабля был поставлен крест после ЧП. Осенью 2014 г. в кормовой части плавсредства произошел пожар. В результате судно отправили в резерв.

Накануне стало известно, что "Керчь" вывели из состава ВМФ РФ. 

Ксения АНДРЕЕВА

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