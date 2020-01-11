Комментарий представителя Незалежной рассмешил пользователей Сети

Пользователи Сети подняли на смех председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, который ранее заявил, что Россия "не имеет надводного флота".

Напомним, ранее Романюк в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что Черноморский флот России якобы уступает ВМФ Румынии и Турции. При этом, по его словам, Россия якобы только обладает атомными подводными лодками.

Сомнительное заявление украинского представителя вызвало соответствующий отклик у русскоязычных пользователей Интернета. Некоторые посоветовали эксперту отвлечься от России и сфокусироваться на украинском флоте.

"После таких заявлений "звание" эксперт у этого человека надо отобрать пожизненно", "украинский флот имеет тенденцию тонуть", "украинцы, где вы столько идиотов берете", "Действительно, также нет и Крымского моста!", "Флота нет, моста нет, так заберите Крым", "А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?", "Это не эксперт, а какая то гипербола…", – пишут пользователи под комментариями статьи на телеканале RT.

Ранее опасное сближение российский кораблей с американскими вызвало у США ужас.