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"Где вы столько идиотов берете": украинского эксперта заткнули после слов о флоте РФ

"Где вы столько идиотов берете": украинского эксперта заткнули после слов о флоте РФ
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Комментарий представителя Незалежной рассмешил пользователей Сети

Пользователи Сети подняли на смех председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, который ранее заявил, что Россия "не имеет надводного флота". 

Напомним, ранее Романюк в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что Черноморский флот России якобы уступает ВМФ Румынии и Турции. При этом, по его словам, Россия якобы только обладает атомными подводными лодками. 

Сомнительное заявление украинского представителя вызвало соответствующий отклик у русскоязычных пользователей Интернета. Некоторые посоветовали эксперту отвлечься от России и сфокусироваться на украинском флоте. 

"После таких заявлений "звание" эксперт у этого человека надо отобрать пожизненно", "украинский флот имеет тенденцию тонуть", "украинцы, где вы столько идиотов берете", "Действительно, также нет и Крымского моста!", "Флота нет, моста нет, так заберите Крым", "А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?", "Это не эксперт, а какая то гипербола…", – пишут пользователи под комментариями статьи на телеканале RT.

Ранее опасное сближение российский кораблей с американскими вызвало у США ужас. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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идиот идиотов -...… бол.
Доброжелатель
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«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
М
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экспертом его наши писатели называют,как и всех балаболов со свинарни на нашем тв,какие могут быть эксперты,политики,промышленники на агродержаве если развалили и разграбили цветущую республику до уровня зимбабве и лимпопо,свиньи они все а не эксперты
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