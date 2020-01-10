Опасное сближение случилось в Аравийском море

Морской инцидент произошел между российским военным кораблем и эсминцем "Фаррагут" из США. Первый якобы "агрессивно приближался" к заокеанскому судну в Аравийском море.

Когда расстояние между плавсредствами достигло критического размера, от американцев последовало предупреждение об опасности столкновения. Россиян, по версии Вашингтона, не сразу отпугнули пять коротких сигналов. Однако после некоторых колебаний моряки из РФ не стали испытывать судьбу.

"Российский корабль первоначально отказался, но в конечном итоге изменил курс", – сказано в официальном сообщении Пятого флота ВМС США.



Отмечается, что российский корабль подошел на опасное расстояние, равное примерно 50-55 метрам, и отвлек эсминца из Соединенных Штатов от "рутинных операций". Действия нашего судна американская сторона назвала "агрессивной атакой". В оборонном ведомстве РФ не сразу отреагировали на сообщение о случившемся будто бы 9 января.

Однако позже данное заявление в Минобороны опровергли, передает телеканал "Звезда". Оно, сказано в ответе министерства, "не соответствует действительности".

Иными словами, представители флота США переврали событие того дня. Российскому кораблю удалось уйти от заокеанского эсминца, экипаж которого грубо нарушил международные нормы предупреждения столкновения судов в море.

Согласно правилам, последний был обязан уступить дорогу первому и избежать пересечения его курса.