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После бойни в Керчи стало известно о подготовке новых терактов на полуострове

После бойни в Керчи стало известно о подготовке новых терактов на полуострове
Фото: pixabay.com
Задержаны двое подростков

Трагедий в Керчи удалось избежать. Спецслужбы предотвратили теракты, которые готовились в образовательных учреждениях города. Сотрудники ФСБ задержали двоих подростков – последователей керченского стрелка Рослякова, который устроил бойню в политехническом колледже в 2018 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишет ТАСС.

"...пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения", – говорится в сообщении.

У подростков нашли самодельные бомбы, уточняет RT.

Жертвами бойни, которую устроил студент Керченского политехнического колледжа, стали 20 человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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