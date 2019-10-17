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В Крыму пройдут траурные мероприятия в память о погибших

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Керчи вспоминают трагедию, которая произошла год назад

День траура объявлен сегодня в Керчи -17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошла бойня, жертвами которой стали 20 человек, десятки пострадали.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Перед входом в колледж состоится линейка, в центре города откроют мемориал, на предприятиях в 9.00 прошла минута молчания, сообщает "Крыминформ". В керченских храмах и мечети пройдут заупокойные службы.

Фото: www.globallookpress.com

Администрация города рекомендовала СМИ воздержаться 17 октября от развлекательных программ и публикаций. На зданиях ведомств приспустят флаги в знак траура.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Год назад восемнадцатилетний студент колледжа Владислав Р. взорвал в столовой учебного заведения самодельное взрывное устройство, после чего расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. 

Фото: www.globallookpress.comЗанятия в политехническом колледже возобновились в конце декабря 2018 года. До конца текущего года на территории заведения планируется поставить мемориал.


Валентина МАЙОРОВА
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