В Керчи вспоминают трагедию, которая произошла год назад

День траура объявлен сегодня в Керчи -17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошла бойня, жертвами которой стали 20 человек, десятки пострадали.

Перед входом в колледж состоится линейка, в центре города откроют мемориал, на предприятиях в 9.00 прошла минута молчания, сообщает "Крыминформ". В керченских храмах и мечети пройдут заупокойные службы.

Администрация города рекомендовала СМИ воздержаться 17 октября от развлекательных программ и публикаций. На зданиях ведомств приспустят флаги в знак траура.

Год назад восемнадцатилетний студент колледжа Владислав Р. взорвал в столовой учебного заведения самодельное взрывное устройство, после чего расстрелял учащихся и преподавателей из ружья.

Занятия в политехническом колледже возобновились в конце декабря 2018 года. До конца текущего года на территории заведения планируется поставить мемориал.



