Воровство в поезде на Крымском мосту взбесило народ
Жителей России потрясла кража пледов в купе поезда "Таврида", следующего через Крымский мост. Интернет заполнили гневные комментарии пользователей, которых возмутило, что у некоторых пассажиров не осталось ни капли совести.
"Ничего хорошего сделать нельзя", все растащат и сломают", – приводит слова Марины А. "Царьград".
Ранее транспортная полиция заявила, что одеяла украл 36-летний житель Ростовской области, который работал в Крыму в строительной компании.
Под подозрение попали четыре пассажира, которые могли быть причастны к преступлению. Все они вышли из вагона на станции Багерово Керченского участка Крымской железной дороги, и, судя по всему, у них позже побывала полиция.
В итоге одеяла нашли у ростовчанина. Мужчина уже вернул похищенное имущество и теперь заплатит штраф, размер которого в пять раз превышает стоимость одеял. По его словам, он их взял, чтобы укрываться ими в съемном жилье в Крыму.
Тот факт, что у мужчины нет дома одеял, особенно разозлил интернет-пользователей. "Показушники чертовы. Одеяла нет, зато в купе катается", – возмутилась поведением воришки другая подписчица.
Движение пассажирских поездов по маршруту "Санкт-Петербург – Севастополь" открыл 23 декабря прошлого года президент России Владимир Путин. Состав прибыл в город назначения 25 декабря, а уже на следующий день в Симферополе был первый пассажирский поезд из Москвы.
Теперь составы ходят регулярно, и, по данным инфоцентра "Крымский мост", уже перевезены более 85 тысяч пассажиров. По плану, к курортному сезону запустят пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Ранее украинские СМИ начали активно писать, что запуск железной дороги на Крымском мосту не оправдался. Они нашли россиян, не довольных поездами, а пассажиров первого состава внесли в черный список.
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