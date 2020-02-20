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Секреты Крымского моста раскрыли

Секреты Крымского моста раскрыли
Фото: most.life/multimedia
Уникальные документы представлены в Туле

Все детали возведения переправы через Керченский пролив можно выяснить, изучив уникальные фотографии и документы, посвященные строительству Крымского моста. Они представлены на выставке, открывшейся в Туле 20 февраля.

Посетители узнают, какие варианты проекта предлагали архитекторы, какие строительные материалы использовались. По фотографиям можно судить, как продвигалась стройка, пишет "ТулаСМИ".

Крымский мост соединил Тамань с полуостровом Крым. Автомобильная дорога через Керченский пролив открылась в мае 2018 года. Поезда по железнодорожной части моста начали курсировать в декабре 2019 года.

По мнению представителей США, при проектировании моста была допущена серьезная ошибка.

Николай ВИКТОРОВ

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