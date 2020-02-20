Крымчане призвали англичан избавиться от своих колоний по всему свету

Власти Соединенного Королевства не признают Крым российским из-за высокомерия к Москве, также британцев раздражают размеры нашего государства. Об этом заявил зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Республики, политолог Александр Форманчук.

Так он прокомментировал сегодняшний клич посла Великобритании на Украине Мелинды Симмонс к России прекратить "незаконный контроль над Крымом". На страницы дипмиссии в "Фейсбук" она написала, что Лондон не забыл о "попытках РФ изменить границы Европы" и никогда не признает регион нашим.

"Британия продолжает поддерживать традиции русофобии и ярости ко всему российскому. Это у них сложилось исторически. Отношение Великобритании к России всегда было высокомерным, так как их всегда раздражала ее огромная территория и большие ресурсы", – сказал РИА "Новости" Форманчук.

Он подчеркнул, что данные призывы из Туманного Альбиона в Москве останутся без ответа.

Еще более радикально обратился к Лондону депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он напомнил британцам, что полуостров не был захвачен или аннексирован, а воссоединился с исторической Родиной путем референдума, т.е. волеизъявления подавляющего количества населения региона. В ответ Шеремет предложит Соединенному Королевству расстаться, наконец, со своими колониями, захваченными насильно.

"Это группа островов в Индийском океане, созданных вопреки всем резолюциям ООН, Бермудские и Фолклендские острова в Атлантическом океане. В Карибском море Британии принадлежат Каймановы и Виргинские острова, а также еще ряд территорий. В Тихом океане Соединенное королевство присвоило себе острова Питкэрн, а также создало свою территорию в Антарктике", – перечислил крымчанин регионы, которые Лондону предлагается освободить от британского ига.

Показательно, что проукраинский пост мадам Симмонс не вызвал ажиотажа в комментариях. На момент написания статьи их за восемь часов набралось ровно два. Впрочем, украинцам сейчас не до Крыма, поскольку остатки единой соборной страны дружно сопротивляются эвакуации собственных сограждан из китайского Уханя под Полтаву.

