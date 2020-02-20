Украинский шабаш с самолетом из Китая стал символом позора Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прозевал возможность окончательно унизить не только руководство Украины, но и все ее население, если бы он дал разрешение принять в своей стране эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев. С таким резким мнением выступил львовский политолог Тарас Черновил, комментируя все то безобразие, которое сегодня творится в Незалежной с приемом пассажирского лайнера.

По его словам, когда так стыдно одновременно за власть и за страны, "хочется даже окончательного позора, чтобы уже наповал", потому что, глядя на происходящее, украинское руководство получило достойное себя население.

"Мне жаль, что сосед Лукашенко прозевал свой звездный миг унизить не только нашу власть, но и нас всех. Как бы это было сейчас уместно, если бы он призвал посадить самолет в Белоруссии и предоставил на время карантина приют для наших граждан", – написал пан Черновил в "Фейсбук".

Его поразило, как Китай смог за 10 дней построить больницу для инфицированных коронавирусом, а в Незалежной одни украинцы не могут абсолютно ничего сделать по-человечески, а другие лишены даже крошки эмпатии, понимания, сочувствия, человечности по отношению всего лишь к маленькой группе вполне здоровых сограждан. Сама же власть не удосужилась ничего толком подготовить к прилету людей из КНР.

"Та 10-кратная петля самолета с эвакуированными над Полтавщиной – это петля на шее этой преступной и жалкой власти", – констатирует политолог.

Он раскритиковал украинцев, которые жгут шины и перекрыли дороги из Полтавы в населенный пункт Новые Санжары, куда должны доставить прибывших из Уханя 72 пассажиров (из них 27 иностранцев – граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Пан Черновил отказался принимать любые аргументы для такого поведения.

Как сообщает телеканал "360", в четверг, 20 февраля, жители жители Полтавской и Харьковской областей, а накануне и Львовщины массово вышли на улицы в знак протеста против приема на их территории эвакуированных из Китая, в том числе, своих соотечественников. Украинцы отказываются принимать "прокаженных" украинцев.

Правоохранители пытаются с утра освободить дороги и улицы, особенно ведущие к медцентру "Новые Санжары" под Полтавой, где и ожидается прибытие прилетевших. Пока ситуация остается критическая, судя по отзывам местных жителей в соцсетях.

Украина оказалась на грани коронавирусного майдана.

