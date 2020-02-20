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Таксист в Москве решил разбогатеть на коронавирусе

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Водитель потребовал за поездку 6 тыс. рублей

Жителя Китая в аэропорту поймал таксист. Он уговорил иностранца ехать именно с ним, так как больше его никто не повезет из-за коронавируса. Поездка до отеля обошлась китайцу в 6 тысяч рублей. Инцидент случился несколько недель назад.

"Водитель рассказал, что в России все боятся азиатского вируса, поэтому китайца больше никто не повезет", – пишет "ФедералПресс".

Наказать таксиста, решившего разбогатеть, возможно, получится. Как сообщает "КП", его данные турист с помощью работников отеля передал в полицию.

Дарья ПЕТРОВА

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