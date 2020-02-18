Шоумен дерзко пошутил над скандально известной светской львицей

В эфире программы "Вечерний Ургант" ее бессменный ведущий сравнил журналистку Ксению Собчак с эпидемией коронавируса, от которой уже погибло почти две тысячи человек.



Гостьей передачи стала Елена Малышева. Ей Ургант задал вопрос, как же защитить себя от напасти, "которая волнует всю страну".

Врач объяснила, что самое главное – это мыть руки и проветривать помещение, пишет Газета.ru. "Вы же про коронавирус интересуетесь?" – уточнила она. "Нет, – парировал Ургант. – Я про приход Собчак на Первый канал, хотя это то же самое".

Напомним, что шоу "Док-ток", ведущей которого стала "блондинка в шоколаде", стартовало 10 февраля. Первый выпуск посвятили делу сестер Хачатурян. Эфир, по мнению зрителей, оказался неудачным. Ксения ответила хейтерам в свойственной ей манере, обратив внимание, что передача рассчитана на умных и образованных людей. Критикуют шоу, по мнению ведущей, те, кто отвык от привычного формата телевизионной передачи.

Перед стартом проекта была выпущена скандальная реклама, где Собчак откровенно позирует в ванной. Режиссером ролика стал супруг светской львицы, известный режиссер Константин Богомолов.