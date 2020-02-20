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Олимпийские игры – 2020 предложили перенести в другую страну

Олимпийские игры – 2020 предложили перенести в другую страну
Фото: imago sportfotodienst//www.globallookpress.com
Спортивные состязания благоразумнее проводить в Англии

О безопасности атлетов и зрителей на фоне эпидемии коронавируса решили позаботиться британцы. В Соединенном Королевстве считают, что Олимпийские игры – 2020 вполне может принять Лондон. С таким предложением выступил кандидат в мэры столицы Англии Шон Бэйли.

В своем Твиттер он указал на стремительное распространение вируса в Японии, отмечает НСН. Напомним, что на борту лайнера Diamond Princess, который бросил якорь в порту Йокогамы, инфицированными оказались более шестисот человек. Среди них, как сообщалось ранее, есть и россияне.

Бэйли заявил, что Лондон готов снова принять Олимпиаду – ранее она проводилась там в 2012 году.

Напомним, Олимпийские игры – 2020 начнутся в Токио 24 июля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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