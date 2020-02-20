Эвакуированных из Китая украинцев к медцентру заставят идти пешком
Въезд в медицинский центр "Новые Санжары", принадлежащий Нацгвардии Украины, куда должны прибыть эвакуированные из китайского Уханя украинцы и несколько иностранцев, перекрыт грузовиком. В результате этого, людям придется до места назначения идти пешком.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на участников акции протеста жителей Полтавской области, по пути следования кортежа с автобусами стоит на дороге сломанный МАЗ. Глава местной администрации Олег Синегубов заявил, что если митингующие не освободят проезд, то эвакуированные граждане пойдут в санаторий пешком.
Отмечается, что автобусы должны прибыть в Новые Санжары в ближайшее время.
А пока на месте творится новый коронавирусный майдан. Силовики вынуждены применять силу к протестующим, в городок согнаны не только подразделения полиции, но и бронетехника, которая раздражает свободолюбивых украинцев не меньше, чем когда-то жителей Донбасса. Лежащих на дороге людей выносили прямо на руках.
Одна из пользовательниц написала в "Фейсбук", что с утра дороги из Полтавы и Днепропетровской области до Новых Санжар были перекрыты людьми, однако "Нацгвардия прорвала оборону в одном месте, но люди заблокировали мост через реку (я немного переживаю за тот мост, ибо он в аварийном состоянии и чтобы он не завалился)".
А пока под матерные слова на чистейшем русском языке украинцы противостоят под Полтавой и бьют друг другу физиономии, другие украинцы – сотрудники госпиталя – подо Львовом, как только узнали, что к ним не привезут эвакуированных соотечественников, счастливо и со слезами запели гимн единой и соборной Украины. Феерическое исполнение выложено на странице "Думская ТВ" в "Фейсбук".
Накануне же "братья казацкого роду" пикетировали и санаторий "Медоборы" под Тернополем, где также прошел слух о возможном размещении людей, вывезенных из Китая. Ночью местное население под дождем тоже пело, но молебны, адресованные Богородице с просьбой не позволить привезти к ним эвакуированных, пишет издание "Свободная пресса".
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