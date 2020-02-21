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"Ненавидят людей": Захарова шокирована травлей иностранцев на Украине

"Ненавидят людей": Захарова шокирована травлей иностранцев на Украине
Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Официальный представитель МИД не смогла пройти мимо ситуации в украинском поселке Новые Санжары, где устроили травлю украинцам и иностранцам, эвакуированным из Уханя.

Мария Захарова в шоке от всего происходящего. Она считает недопустимым такое "чудовищное обесчеловечивание гражданского общества".

"Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?.. И надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят, на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты", – написала дипломат в "Фейсбук".

Представитель МИД также отметила дату, когда произошла травля: "Как символично, что все это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая "встреча" эвакуированных".

Напомним, "теплый прием" прибывшим из китайского Уханя оказали вечером 20 февраля. Украинцы перекрыли дорогу автобусу с эвакуированными людьми. Местные жители недовольны появлением карантинной зоны. 

Дарья ПЕТРОВА

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