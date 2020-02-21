Китаянка госпитализирована в отдельный изолятор

Инцидент произошел на станции "Суземка" в Брянской области. Там в ходе проверки специалисты с помощью тепловизора выявили пассажирку с температурой 38 градусов и симптомами вируса-убийцы.

После того как женщину высадили из поезда, вагон, в котором она ехала, отцепили и переместили на тупиковую ветку. Саму пассажирку отправили в инфекционную больницу Брянска. Для попутчиков подозрительной пассажирки и персонала объявлен карантин. Речь идет о 22 пассажирах и двух проводниках. Их доставят в Брянскую городскую больницу №4, где они пройдут обследование, передает "АГН Москва".

По самым последним данным, число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 75 тысяч. В Китае зарегистрировано 889 новых случаев заражения коронавиром COVID-19, всего в КНР инфицированы 75 тысяч 465 граждан. За сутки от заболевания погибли 118 человек, с момента появления этого штамма – 2236 человек, сообщает South China Morning Post.