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Премьер Украины назвал зачинщиков волнений из-за коронавируса

Премьер Украины назвал зачинщиков волнений из-за коронавируса
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Беспорядки в Полтавской области начались из-за ведущейся против Украины войны

Власти Украины успешно провели эвакуацию граждан из охваченного эпидемией коронавируса Китая, а те столкновения, которые произошли в Полтавской области при расселении эвакуированных, – дело рук провокаторов, ведущих "информационную войну" против Киева. Об этом заявил премьер Украины Алексей Гончарук, выступая в Верховной раде в пятницу, 21 февраля.

Он не уточнил, кто именно воспользовался ситуацией, но отметил, что враг у Украины – и внешний, и внутренний. "Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", – цитирует Гончарука РИА "Новости".

Накануне Киев вывез наконец из КНР 27 иностранцев и 45 украинцев, ожидавших эвакуации более трех недель. На карантин их было решено разметить в санатории "Новые Санжары" Полтавской области, но местные жители оказались против. Они устроили бурную акцию протеста, кидали в автобусы с приезжими камни, поджигали на дорогах автомобильные шины.

Сами эвакуированные оказались шокированы не только встречей, которую им устроили соотечественники, но и условиями, в которых их разместили. Плесень на стенах, двери без замков – такие кадры публикуют в соцсетях вернувшиеся из Китая украинцы, передает УНИАН.

Эпидемия коронавируса, вызывающего опасную пневмонию, началась в Китае в конце 2019 года. За это время от болезни скончалось более 2,2 тыс.человек, число заболевших превысило 76 тыс.человек, в том числе за пределами КНР.

Николай ВИКТОРОВ

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